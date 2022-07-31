Mirror: Путин одной фразой вызвал панику в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин напугал всю Великобританию одной фразой на параде в честь Дня ВМФ России.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, британский новостной таблоид The Daily Mirror заявил, что слова Путина о передаче на вооружение ВС РФ ракетных комплексов 3К22 «Циркон» вызвали массовую панику во всём Соединённом Королевстве.
Обозреватель британского издательства Дуглас Пейшент безосновательно утверждает, что подобное заявление является «леденящей душу угрозой» Западу со стороны России, однако интернет-пользователи не согласились с мнением журналиста, так как не увидели в словах Путина никакой угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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