Фермеры объяснили, как получить хороший урожай гороха без особых хлопот

Зеленый горошек любят дети и взрослее. Он хорошо растет, быстро созревает и радует хорошим урожаем, если выращивать его по всем правилам.

Для начала нужно выбрать подходящий сорт. Горошек ранних сортов созревает примерно за 50 дней, среднеспелый – за 70 дней, позднеспелый – за 90 дней. Растения различаются по высоте и урожайности.

Растение лучше посадить на грядки, где до него произрастали корнеплоды, капуста, томаты или огурцы. После самого горошка будут хорошо расти все культур, кроме бобовых.

Грядки лучше готовить с осени. Для этого при перекопке вносят перепревший навоз, суперфосфат, сульфат калия. Кислый грунт необходимо раскислять.

Горох можно выращивать с опорой для каждого стебля или пускать его по сетке-рабице, например, по забору. Важно, чтобы горох получал достаточно света.

Сеять горох можно в начале мая. Поскольку это холодостойкая культура. Можно повторить посев в начале июня, чтобы на столе все лето был свежий горох.

Перед посевом семена замачивают на сутки, затем заделывают в грунт на глубину до 6 см. расстояние между рядами должно составлять около 25 см.

Весь уход за растением – это прополка и рыхление грунта в междурядьях. После сбора урожая можно заделать стебли в почву, тогда получится эффективное органическое удобрение.