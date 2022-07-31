Агрономы рассказали, чем опасно использование соды в огороде

Многие народные рецепты для выращивания огородных культур связаны с использованием соды. Но во многих случаях сода может не помочь, а навредить.

Например, из-за нее может замедлиться рост огородных культур. Им необходим натрий, но в очень небольших дозах и только в определенные стадии роста.

Растения получают натрий из почвы либо из органических калийных удобрений. Если это вещество присутствует в грунте в избытке, плоды становятся более мелкими. А со временем растение может погибнуть.

Сода засоляет землю и ухудшает питание растений. Особенно опасно ее использование в сухую погоду. В этом случае натрий не вымывается из грунта и негативно влияет на растения.

Не менее опасно и опрыскивание растений раствором соды. Назвать точную концентрацию не сможет ни один агроном, поэтому легко переборщить с содой.

Влияние соды на грибки преувеличено. Чтобы уничтожать такие микроорганизмы нужен раствор с концентрацией, которая сжигает листья.

Кальцинированная сода – это средство бытовой химии, а не состав для огорода. Попытки уничтожить таким способом муравьев приведут к гибели дождевых червей, а зачастую и самих растений.

Вред соды в огороде связан и с образованием нитратов. Использование таких средств никак нельзя считать экологичным.