Брыло: Беларусь не намерена экспортировать зерно в этом году
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло объяснил почему Беларусь не планирует экспортировать зерно в этом году.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло в своём пресс-релизе оценил урожай зерновых культур и возможность экспорта зерна из страны.
Брыло утверждает, что несмотря на отличный урожай зерна в Беларуси, речь об экспорте белорусского зерна речи быть не может, так значительная часть зерна используется в животноводстве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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