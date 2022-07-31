Брыло: Беларусь не намерена экспортировать зерно в этом году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло объяснил почему Беларусь не планирует экспортировать зерно в этом году.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло в своём пресс-релизе оценил урожай зерновых культур и возможность экспорта зерна из страны.

Брыло утверждает, что несмотря на отличный урожай зерна в Беларуси, речь об экспорте белорусского зерна речи быть не может, так значительная часть зерна используется в животноводстве.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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