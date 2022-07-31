Моравецкий продлил на месяц режимы террористической и кибернетической угроз в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении режимов террористической и кибернетической угроз на территории страны.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши заявила, что польский премьер Матеуш Моравецкий принял решение о продлении режимов террористической и кибернетической угроз.

Сотрудники польской спецслужбы уточнили, что введённые премьер-министром Моравецким режимы угрозы CRP будут действовать до 23:59 31 августа 2022 года в связи с опасностью национальной безопасности на всей территории Польши.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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