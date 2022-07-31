Анатолий Чубайс госпитализирован в одной из стран Европы с болезнью, которая вызывает парез конечностей

Анатолий Чубайс, бывший полпред президента РA Владимира Путина по устойчивому развитию, ушедший со своего поста и покинувший Россию, госпитализирован в одной из европейских стран, пишет русская служба ВВС.

Бывший высокопоставленный чиновник был госпитализирован с синдромом Гийена-Барре, который вызывает парез конечностей, сообщает BBC со ссылкой на источники в его окружении.

Первым сообщила о госпитализации политика Ксения Собчак. По ее словам, Чубайс находится в реанимации, а его состояние оценивается как среднее, стабильное.

Проект "Осторожно, Собчак. Новости" сообщил, что комнату, в которой Чубайсу стало плохо, осмотрели специалисты в костюмах химзащиты.

В какой стране живет 67-летний Чубайс, неизвестно. В марте СМИ сообщили, что он подал в отставку с поста полномочного представителя президента России по вопросам устойчивого развития и покинул страну.

Чубайс в основном известен как архитектор российской экономической трансформации. Он был министром финансов и вице-премьером при Борисе Ельцине. Как указывает Bloomberg, именно ему Владимир Путин обязан своей первой работой в Кремле, в администрации президента.