Анатолий Чубайс госпитализирован в одной из стран Европы с болезнью, которая вызывает парез конечностей
Анатолий Чубайс, бывший полпред президента РA Владимира Путина по устойчивому развитию, ушедший со своего поста и покинувший Россию, госпитализирован в одной из европейских стран, пишет русская служба ВВС.
Бывший высокопоставленный чиновник был госпитализирован с синдромом Гийена-Барре, который вызывает парез конечностей, сообщает BBC со ссылкой на источники в его окружении.
Первым сообщила о госпитализации политика Ксения Собчак. По ее словам, Чубайс находится в реанимации, а его состояние оценивается как среднее, стабильное.
Проект "Осторожно, Собчак. Новости" сообщил, что комнату, в которой Чубайсу стало плохо, осмотрели специалисты в костюмах химзащиты.
В какой стране живет 67-летний Чубайс, неизвестно. В марте СМИ сообщили, что он подал в отставку с поста полномочного представителя президента России по вопросам устойчивого развития и покинул страну.
Чубайс в основном известен как архитектор российской экономической трансформации. Он был министром финансов и вице-премьером при Борисе Ельцине. Как указывает Bloomberg, именно ему Владимир Путин обязан своей первой работой в Кремле, в администрации президента.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Спецназ Косова начал занимать приграничные населенные пункты
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
В ОПЕК+ отметили ценность присутствия России в организации
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ