Садоводы рассказали, в чем польза чистотела для огорода
Чистотел помогает не только при кожных заболеваниях и бородавках. Он полезен и для огорода, если знать правила его использования.
Растение является природным инсектицидом и позволяет бороться с огородными и садовыми вредителями без использования химии.
Максимальная концентрация действующего вещества в чистотеле достигается во время цветения. Именно в это время его лучше заготавливать для сушки.
Для приготовления раствора 500 г сушеной травы заливают 10 л воды и настаивают несколько дней. Можно ускорить процесс, если залить траву горячей водой. В этом случае его можно использовать уже через несколько часов.
Полученный состав выливают в приствольные круги деревьев до цветения и после формирования почек.
Раствор чистотела можно использовать для борьбы с вредителями на капусте, включая цветную и брокколи, для уничтожения блошки не репе или редисе.
Работать с раствором чистотела необходимо в перчатках. Он оставляет следы, которые очень плохо отмываются с кожи.
Если настой чистотела используется для опрыскивания растений, необходимо проводить процедуру в вечернее время. На солнце листья могут получить ожог.
Опубликовано: Светлана Репина
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