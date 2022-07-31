Садоводы рассказали, в чем польза чистотела для огорода

Чистотел помогает не только при кожных заболеваниях и бородавках. Он полезен и для огорода, если знать правила его использования.

Растение является природным инсектицидом и позволяет бороться с огородными и садовыми вредителями без использования химии.

Максимальная концентрация действующего вещества в чистотеле достигается во время цветения. Именно в это время его лучше заготавливать для сушки.

Для приготовления раствора 500 г сушеной травы заливают 10 л воды и настаивают несколько дней. Можно ускорить процесс, если залить траву горячей водой. В этом случае его можно использовать уже через несколько часов.

Полученный состав выливают в приствольные круги деревьев до цветения и после формирования почек.

Раствор чистотела можно использовать для борьбы с вредителями на капусте, включая цветную и брокколи, для уничтожения блошки не репе или редисе.

Работать с раствором чистотела необходимо в перчатках. Он оставляет следы, которые очень плохо отмываются с кожи.

Если настой чистотела используется для опрыскивания растений, необходимо проводить процедуру в вечернее время. На солнце листья могут получить ожог.