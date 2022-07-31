Анатолий Чубайс попал в реанимацию европейской клиники с аутоиммунным заболеванием, грозящим параличом

Анатолий Чубайс, который до марта был спецпредставителем Владимира Путина, а позже покинул страну, попал в одну из европейских клиник, сообщила Ксения Собчак. По ее информации, у него диагностирован синдром Гийена-Барре.

Анатолий Чубайс, архитектор экономических реформ в России после распада Советского Союза, в марте ушел с поста специального представителя президента Владимира Путина по устойчивому развитию и покинул Россию. Где именно он поселился, неизвестно.

В воскресенье Ксения Собчак объявила, что Чубайс госпитализирован.

"Только что разговаривал с Авдотьей (Смирнова, жена Чубайса — ред.), состояние его нестабильное. Внезапно ему стало плохо, руки и ноги онемели. Сам Анатолий рассказывает: "Меня госпитализировали в европейскую клинику с диагнозом синдром Гийена-Барре. Мое состояние средней тяжести", — написала она в Telegram.

Синдром Гийена-Барре проявляется мышечной слабостью или параличом, чаще всего после инфекции дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.

Чубайс в основном известен как архитектор российской экономической трансформации. Среди прочего, занимал должности министра финансов и вице-премьера Российской Федерации при Борисе Ельцине. Он же был тем человеком, которому Владимир Путин обязан своей первой работой в администрации президента.