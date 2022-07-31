Агрономы объяснили, что делать, чтобы редис не уходил в стрелку, а давал крупные плоды

Иногда редис начинает уходить в стрелку и даже цветет. При этом корнеплоды становятся мелкими, горчат и не обладают хорошими вкусовыми качествами.

Такое случается в жаркую погоду при чрезмерном количестве солнечного света. Он стимулирует активный рост зеленой массы и цветение редиса.

В такой ситуации растения нужно притенять, а еще лучше – сразу сажать его так, чтобы он находился на солнце не более половины дня.

Посадки нужно прореживать. Если растения посажены слишком близки, им не хватает питания, поэтому головки не растут крупными и сладкими.

Поливать редис нужно регулярно, грунт всегда должен быть увлажненным. Это позволяет предотвратить горечь корнеплодов.

Обязательно нужно рыхлить землю на грядках. Это лучше делать после полива, когда сходит вожжа. Рыхление помогает лучше сохранять воду в почве.

Эта процедура также способствует насыщению грунта кислородом, необходимым растениям, и препятствует росту сорняков, которые отбирают питание у редиса.

Не следует использовать для подкормки редиса азотные удобрения. Не подходит для них и органика, ее лучше использовать осенью, на этапе подготовки грядок.