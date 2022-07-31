Литва прекратила выдачу виз для больных детей из Беларуси

Глава санатория в Литве Илья Епифанов заявил, что литовское МИД прекратило выдачу виз для оздоровления больных детей из Беларуси.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, директор литовского санатория «Belorus» в Друскининкае Илья Епифанов в интервью для белорусского телеканала ОНТ заявил, что внешнеполитическое ведомство Литвы не выдаёт визы для детей из Беларуси, которым необходимо пройти лечение и оздоровление.

Епифанов подчеркнул факт того, что МИД Литвы объяснил отказ в возможности больных белорусских детей получить необходимую медицинскую помощь началом СВО России на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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