Литва прекратила выдачу виз для больных детей из Беларуси
Глава санатория в Литве Илья Епифанов заявил, что литовское МИД прекратило выдачу виз для оздоровления больных детей из Беларуси.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, директор литовского санатория «Belorus» в Друскининкае Илья Епифанов в интервью для белорусского телеканала ОНТ заявил, что внешнеполитическое ведомство Литвы не выдаёт визы для детей из Беларуси, которым необходимо пройти лечение и оздоровление.
Епифанов подчеркнул факт того, что МИД Литвы объяснил отказ в возможности больных белорусских детей получить необходимую медицинскую помощь началом СВО России на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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