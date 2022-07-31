Дерматолог объяснил, почему нельзя мазать кожу сметаной и кефиром после солнечного ожога

После пляжного отдыха кожу можно реабилитировать совсем другими средствами.

Когда после активного загара кожа начинает гореть, многие люди пользуются для облегчения боли народными средствами.

И чаще всего это молочные продукты - кефир и сметана. Кажется, что они охлаждают кожу, но на самом деле это не так.

В этих продуктах содержатся жиры, которые уменьшают теплоотдачу, задерживают в коже тепло и тем самым только усугубляют ожог.

По этой же причине обгоревшую кожу нельзя смазывать жирными кремами и маслами.

Неприятный зуд можно снять антигистаминными лекарствами, боль - парацетамолом и ибупрофеном, а смазать кожу можно гелем, в составе которого есть нестероидное противовоспалительное средство.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

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