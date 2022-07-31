Дерматолог объяснил, почему нельзя мазать кожу сметаной и кефиром после солнечного ожога
После пляжного отдыха кожу можно реабилитировать совсем другими средствами.
Когда после активного загара кожа начинает гореть, многие люди пользуются для облегчения боли народными средствами.
И чаще всего это молочные продукты - кефир и сметана. Кажется, что они охлаждают кожу, но на самом деле это не так.
В этих продуктах содержатся жиры, которые уменьшают теплоотдачу, задерживают в коже тепло и тем самым только усугубляют ожог.
По этой же причине обгоревшую кожу нельзя смазывать жирными кремами и маслами.
Неприятный зуд можно снять антигистаминными лекарствами, боль - парацетамолом и ибупрофеном, а смазать кожу можно гелем, в составе которого есть нестероидное противовоспалительное средство.
Опубликовано: Наталья Павлова
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