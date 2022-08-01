Украина готова встуукраинский депутат Алексей Гончаренко.пить в войну на стороне Косова, если Сербия начнет вторжение.

Украинский нарожный депутат Алексей Гончаренко высказался об эскалации конфликта на границе Косава и Сербии.

По его словам. Украина должна оказать помощь Косову в случае начала вторжения со сторое Вооруженных сил Сербии.

"В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров", - заявил он.