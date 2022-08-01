Украина вступит в войну на стороне Косова в случае вторжения из Сербии
Украина готова встуукраинский депутат Алексей Гончаренко.пить в войну на стороне Косова, если Сербия начнет вторжение.
Украинский нарожный депутат Алексей Гончаренко высказался об эскалации конфликта на границе Косава и Сербии.
По его словам. Украина должна оказать помощь Косову в случае начала вторжения со сторое Вооруженных сил Сербии.
"В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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