Украина вступит в войну на стороне Косова в случае вторжения из Сербии

Украина готова встуукраинский депутат Алексей Гончаренко.пить в войну на стороне Косова, если Сербия начнет вторжение.

Украинский нарожный депутат Алексей Гончаренко высказался об эскалации конфликта на границе Косава и Сербии. 

По его словам. Украина должна оказать помощь Косову в случае начала вторжения со сторое Вооруженных сил Сербии. 

"В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров", - заявил он.

Опубликовано: Николай Скира

 

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