Курти обвинил Вучича в эскалации напряжённости в Косове и Метохии

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.

В воскресенье, 31 июля премьер-министр самопровозглашённой Республики Косово Альбин Курти в своём пресс-релизе заявил о том, что всю ответственность за обострение конфронтации на сербско-косовской границе несёт президент Сербии Александр Вучич.

Курти также добавил в свой список виновных директора Управления по Косово и Метохии Петара Петковиче и отметил, что по его мнению правительство Косово, в отличии от сербского, является «демократическим и прогрессивным».