Курти обвинил Вучича в эскалации напряжённости в Косове и Метохии
Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.
В воскресенье, 31 июля премьер-министр самопровозглашённой Республики Косово Альбин Курти в своём пресс-релизе заявил о том, что всю ответственность за обострение конфронтации на сербско-косовской границе несёт президент Сербии Александр Вучич.
Курти также добавил в свой список виновных директора Управления по Косово и Метохии Петара Петковиче и отметил, что по его мнению правительство Косово, в отличии от сербского, является «демократическим и прогрессивным».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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