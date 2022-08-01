Курти обвинил Вучича в эскалации напряжённости в Косове и Метохии

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.

В воскресенье, 31 июля премьер-министр самопровозглашённой Республики Косово Альбин Курти в своём пресс-релизе заявил о том, что всю ответственность за обострение конфронтации на сербско-косовской границе несёт президент Сербии Александр Вучич.

Курти также добавил в свой список виновных директора Управления по Косово и Метохии Петара Петковиче и отметил, что по его мнению правительство Косово, в отличии от сербского, является «демократическим и прогрессивным».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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