Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в конфликт на границе с Сербией

Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в сербско-косовский конфликт для обеспечения стабильности в северном Косово.

В понедельник, 1 августа 2022 года, международные силы KFOR, которые отвечают за безопасность и стабильность в самопровозглашённой Республике Косово, заявили о готовности вмешаться в сербско-косовский конфликт на границе двух государств.

Представители миссии НАТО в Косово утверждают, что не позволят поставить под угрозу сербской стороной стабильность на территории севера непризнанной республики, однако подчеркнули необходимость конструктивного диалога между Белградом и Приштиной.