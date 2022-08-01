Немецкий министр: Интервенции США принесли много разрушений вместо мира и демократии

Немецкий политик от Партии зеленых заявил, что интервенции США по всему миру принесли "много разрушений вместо мира и демократии".

Винфрид Херманн, министр транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг, пишет об "упущенной возможности" для архитектуры безопасности, которая "учитывает интересы бывших советских республик и России".

Министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн от партии Зеленых считает, что роли России и Запада воспринимаются слишком однобоко.

"Вооруженные конфликты и военные действия последних 30 лет не оправдывают представления о том, что только Россия является "воинственной" и "злой", неоднократно преследующей свои интересы с помощью военной силы", — написал Германн в документе, полученном агентством dpa.

Он добавил, что "интервенции США принесли большой ущерб вместо мира и демократии".

"При поддержке отдельных стран НАТО, таких как Франция, Великобритания и Германия, США вмешались "концентрированной военной силой и частично в нарушение международного права в Ираке, Югославии, Косово, Афганистане и т. д.". - отметил региональный министр.

Германн также раскритиковал "упущенные возможности для мира" после распада Советского Союза и Варшавского договора. По его мнению, шанс на новую "архитектуру безопасности с контролем над вооружениями и разоружением, учитывающую также интересы постсоветских республик и России" был упущен в пользу расширения НАТО на восток.