Немецкий министр: Интервенции США принесли много разрушений вместо мира и демократии
Немецкий политик от Партии зеленых заявил, что интервенции США по всему миру принесли "много разрушений вместо мира и демократии".
Винфрид Херманн, министр транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг, пишет об "упущенной возможности" для архитектуры безопасности, которая "учитывает интересы бывших советских республик и России".
Министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн от партии Зеленых считает, что роли России и Запада воспринимаются слишком однобоко.
"Вооруженные конфликты и военные действия последних 30 лет не оправдывают представления о том, что только Россия является "воинственной" и "злой", неоднократно преследующей свои интересы с помощью военной силы", — написал Германн в документе, полученном агентством dpa.
Он добавил, что "интервенции США принесли большой ущерб вместо мира и демократии".
"При поддержке отдельных стран НАТО, таких как Франция, Великобритания и Германия, США вмешались "концентрированной военной силой и частично в нарушение международного права в Ираке, Югославии, Косово, Афганистане и т. д.". - отметил региональный министр.
Германн также раскритиковал "упущенные возможности для мира" после распада Советского Союза и Варшавского договора. По его мнению, шанс на новую "архитектуру безопасности с контролем над вооружениями и разоружением, учитывающую также интересы постсоветских республик и России" был упущен в пользу расширения НАТО на восток.
Опубликовано: Николай Скира
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