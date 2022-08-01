На границе Сербии и Косово произошла перестрелка и столкновения с полицией

Напряженность между Сербией и Косово нарастает. Как сообщают зарубежные СМИ, причиной является новый закон о въезде в Косово.

По сообщениям в соцсетях, на границе произошла перестрелка и столкновения с полицией. Об этом сообщили премьер-министр Косово, а также министерство внутренних дел Сербии.

Первые сообщения о беспорядках на сербско-косовской границе появились в воскресенье, 31 июля, вечером.

Информация о тушении пожаров в приграничной зоне публиковалась в социальных сетях и местных СМИ Также произошли столкновения с полицией. Все это должно случилось в районе сербского города Нови-Пазар.

Премьер-министр Республики Косово Альбин Курти рассказал о стрельбе на границе Сербии и Косово. В записи, распространенной в социальных сетях, политик заявил, что "выстрелы велись по местной полиции".

Курти также заявил, что ответственность за нападение несут "мятежные элементы, контролируемые сербским правительством на севере". При этом он обвинил власти Белграда в шовинизме и призвал граждан тщательно проверять источники информации в связи с распространением дезинформации.

Косовская полиция также коснулась вопроса о столкновениях на границе. В сообщении в социальных сетях сообщается, что на данный момент информации о пострадавших нет. Кроме того, офицеры сообщили, что два пограничных перехода в Яринье и Брняке были закрыты.

Министерство внутренних дел Сербии также опубликовало свое заявление. Официальный Белград обвинило власти Приштины в дезинформации.

"Из-за большого количества дезинформации, которую власти Приштины преднамеренно распространяют через фейковые аккаунты в социальных сетях и на сайтах, министерство обороны сообщает, что сербская армия еще не пересекла административную границу и никоим образом не вошла в Косово", — говорится в сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич также взял слово, призвав свой народ к миру .

"Мы провели переговоры с представителями сербов из Косово и Метохии, постараемся сохранить мир", - сказал он.

Причиной спора между Косово и Сербией является новый закон, вступающий в силу с 1 августа. Это существенно препятствует проезду сербов в Косово.

Новые положения предусматривают, что сербы, желающие въехать в Косово должны будут иметь при себе специальные временные документы, заменяющие паспорта.

Кроме того, власти Приштины хотят запретить автомобили с сербскими регистрационными знаками. Следует отметить, что такие же правила применяются Сербией к гражданам Косово.