Премьер-министр Вучич о конфликте с Косово: Капитуляции не будет и Сербия победит

Нарастает напряженность между Сербией и Косово. В сети появилась тревожная, но также неподтвержденная информация о столкновениях на границе конфликтующих друг с другом стран.

Сербы опровергли некоторые из этих сообщений. А премьер-министр Косово сказал, что ближайшие дни могут быть трудными.

В заявлении для СМИ Минобороны Сербии написало, что: сербская армия до сих пор не пересекла административную линию и никоим образом не вступала на территорию Косово и Метохии.

Поздно вечером косовская полиция сообщила, что в нескольких местах на севере были обстреляны патрули. Никто не пострадал.

"Граждане также сообщали о случаях задержания и жестокого обращения с албанскими гражданами. Сообщения также включают ущерб имуществу. Это часть выводов полиции", — говорится в заявлении.

Заявление по этому поводу также распространило МВД Сербии.

"В связи с большим объемом дезинформации, которую власти Приштины преднамеренно распространяют через фейковые аккаунты в социальных сетях и на сайтах, министерство обороны сообщает, что сербская армия еще не пересекла административную границу и никоим образом не вошла в Косово", — говорится в сообщении.

Однако официальная информация, мягко говоря, настораживает. Косовская полиция закрыла границу для пассажирского движения и транспортных средств на пограничных переходах Берньяк и Яринье из-за "блокпостов на этих пограничных переходах". Службы должны были проинструктировать жителей использовать другие пограничные переходы.

Косовские сербы в нескольких местах перекрыли шоссе. На место прибыли полицейские, но не пытались их прогнать.

"Ближайшие дни могут быть трудными. Мы имеем дело с разновидностью сербского шовинизма, который мы хорошо знаем", — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти в видео, размещенном в социальных сетях.

В свою очередь, президент Сербии Вучич во время вечерней речи заявил, что Сербия не капитулирует.

"Мы будем просить мира, но скажу сразу: капитуляции не будет и Сербия победит. Если они попытаются начать преследовать сербов, запугивать сербов, убивать сербов, Сербия победит!" — сказал Вучич.

Горячей точкой нынешнего спора являются два вопроса: Косово больше не признает документы, выданные в Сербии, столь же важными, как документы, выданные Косово. Во-вторых, номерные знаки заменят через два дня. На машинах теперь будет неприемлемый для сербов значок РКС - Республика Косово. Уже несколько дней продолжаются словесные перепалки между политиками обеих стран.