Фонд наследника престола Великобритании принца Чарльза принял £1 млн от семьи бен Ладена

Благотворительный фонд принца Уэльского принял в 2013 году пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов от сводных братьев лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, убитого спецназом США в Пакистане в 2011 году, сообщает газета Sunday Times.

По данным издания, советники принца Чарльза, являющегося наследником британского престола, в то время советовали не примть пожертвования от Бакра бен Ладена, патриарха крупной и влиятельной саудовской семьи, а также его брата Сафика.

Представитель резиденции принца Кларенс Хаус подтвердил, что пожертвование было принято. Однако он заявил, что решение было принято членами попечительства фонда, а не принцем, и что оно было принято с должным усердием в соответствии с применимыми процедурами.

Йэн Чешир, президент фонда, сказал, что пожертвование было одобрено пятью членами правления, и "любая попытка намекнуть на обратное вводит в заблуждение и вводит в заблуждение".

"Принц Чарльз и раньше сталкивался с сомнениями в деятельности своих благотворительных организаций", — напоминает агентство АР.

В июне газета Sunday Times сообщила, что наследник престола принял сумки с 3 миллионами долларов наличными от бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джассима бин Джабера аль-Тани.

Лондонская полиция в настоящее время расследует отдельное дело, связанное с подозрениями в том, что люди, связанные с другой благотворительной организацией принца Prince's Foundation, предлагали помощь саудовскому миллиардеру в получении привилегий и британского гражданства в обмен на пожертвования. Кларенс-Хаус сообщил, что "принц Чарльз не знает о таком предложении".