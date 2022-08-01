Чтобы сэкономить на налогах, Дональд Трамп похоронил экс-супругу на собственном поле для гольфа

Первая жена Ивана родила миллиардеру троих детей, в последний путь ее провели неделю назад, но прощание сопряжено со скандалом.

Как стало известно зарубежным СМИ, Дональд Трамп похоронил первую жену Ивану на территории собственного гольф-клуба в Нью-Джерси.

На такой шаг экс-президент Америки пошел, чтобы воспользоваться возможностью государственных налоговых льгот на кладбища, действующих именно в этом штате, сообщает СтарХит.

Данную информацию подтвердила и профессор социологии Брук Харрингтон, называющая себя исследователем налогов. Она заявляла, что поначалу "скептически отнеслась к слухам, будто Трамп похоронил бывшую жену на печальном маленьком участке земли на собственном поле для гольфа в Бедминстере, что в штате Нью-Джерси, ради налоговых льгот".

Однако после исследования была шокирована. Харрингтон написала: "Я проверила налоговый кодекс Нью-Джерси, и это - тройной уклон от уплаты налогов". "Налог на имущество, как и подоходный налог, налог с продаж — это все исчезает", - отметила она.

Такое заключение вызвало резонанс у пользователей Сети, а также местных журналистов. Сам Трамп происходящее никак не комментировал.