Мемуары Бритни Спирс не напечатают из-за дефицита бумаги

Аванс в размере 15 миллионов долларов певица получила еще в феврале, выход планировался на январь 2023 года, но теперь сроки перенесли.

Работу над мемуарами завершила Бритни Спирс. Выхода книги давно ждут поклонники поп-звезды во всем мире, но ее печатание отложили из-за дефицита бумаги, сообщает Сплетник.ру.

У одного из крупнейших издательств США - Simon & Schuster - проблемы с бумагой начались во время пандемии. Люди начали заказывать больше печатных изданий, тогда как возможности целлюлозно-бумажных фабрик оказались ограничены, в том числе и по причине массовых увольнений.

Издательство не сумело обеспечить Бритни Спирс нужный тираж, и выход мемуаров певицы перенесли с января 2023-го года на неопределенный срок.

Как напоминает издание, Бритни в феврале 2022 года заключила контракт с Simon & Schuster на публикацию своей книги. Ей сразу выплатили аванс в размере 15 миллионов долларов. Поп-звезда намеревалась рассказать о своей жизни - непростой карьере, сложных отношениях с семьей и годах опеки под началом отца Джейми.

Опекунство над Бритни было назначено судом в 2008 году - после нервного срыва певицы, который произошел на фоне злоупотребления спиртным и наркотиками. 13 лет Джейми Спирс контролировал личные дела, карьеру, финансы своей дочери.

Спирс много раз заявляла, что во время этого периода родные часто нарушали ее права. И за то, как с ней обращались, "должны находиться в тюрьме".