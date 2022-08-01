Мемуары Бритни Спирс не напечатают из-за дефицита бумаги
Аванс в размере 15 миллионов долларов певица получила еще в феврале, выход планировался на январь 2023 года, но теперь сроки перенесли.
Работу над мемуарами завершила Бритни Спирс. Выхода книги давно ждут поклонники поп-звезды во всем мире, но ее печатание отложили из-за дефицита бумаги, сообщает Сплетник.ру.
У одного из крупнейших издательств США - Simon & Schuster - проблемы с бумагой начались во время пандемии. Люди начали заказывать больше печатных изданий, тогда как возможности целлюлозно-бумажных фабрик оказались ограничены, в том числе и по причине массовых увольнений.
Издательство не сумело обеспечить Бритни Спирс нужный тираж, и выход мемуаров певицы перенесли с января 2023-го года на неопределенный срок.
Как напоминает издание, Бритни в феврале 2022 года заключила контракт с Simon & Schuster на публикацию своей книги. Ей сразу выплатили аванс в размере 15 миллионов долларов. Поп-звезда намеревалась рассказать о своей жизни - непростой карьере, сложных отношениях с семьей и годах опеки под началом отца Джейми.
Опекунство над Бритни было назначено судом в 2008 году - после нервного срыва певицы, который произошел на фоне злоупотребления спиртным и наркотиками. 13 лет Джейми Спирс контролировал личные дела, карьеру, финансы своей дочери.
Спирс много раз заявляла, что во время этого периода родные часто нарушали ее права. И за то, как с ней обращались, "должны находиться в тюрьме".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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