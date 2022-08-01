Хуснуллин рассказал о будущем завода «Азовсталь» в Мариуполе
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с помощью территории «Азовстали» будут сохранены рабочие места.
Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин 1 августа заявил, что промышленный гигант «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком, который позволит сохранить рабочие места.
Хуснуллин сказал, что правительство РФ не видит возможности восстановить завод в прежних технологиях.
Чиновник сказал, что на территории «Азовстали», скорее всего, будет обустроен технопарк с элементами благоустройства.
В данный момент идет проработка этой идеи. По словам чиновника, население Мариуполя к 2035 году увеличится с 212 тысяч до 500 тысяч человек.
1 января 2021 года население Мариуполя составляло 431 859 человек. Однако в 2022 году из-за спецоперации России многие жители Мариуполя покинули город.
2 марта 2022 года началась блокада Мариуполя Российскими войсками. Украинские войска, включая бойцов полка «Азов» укрывались на территории «Азовстали» до 16 мая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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