Первая жена бывшего президента США Ивана Трамп похоронена на поле для гольфа

Дональд Трамп принял решение обустроить место захоронения бывшей супруги на собственном поле для гольфа. Юристы полагают, что такой поступок избавит экс-главу Америки от уплаты налогов.

По законам штата Нью-Джерси, за землю на кладбище налоги платить не полагается. Именно здесь находится могила Иваны Трамп.

По мнению специалиста по налоговому праву из Дартмута, захоронив тело жены на поле для гольфа, Трамп трижды ушел от налогов.

Законодательство Нью-Джерси снимает с владельца земли обязательства по уплате налогов, если земля отдана под погребение.

Хозяин такого участка не должен платить пошлину на недвижимость и личное имущество, а также он не будет оплачивать налог с продаж и подоходный налог.

В законе нет никаких пояснений о том, сколько могил должно находиться на земельном участке, чтобы признать его кладбищем.

Иване Трамп на день смерти было 73 года, она умерла 14 июля, упав с лестнице в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде.

Бывшая супруга экс президента США родом из Чехословакии. Ей удалось сделать большую международную карьеру в качестве модели, потом у женщины появился свой бизнес.

В 1977 г Ивана стала женой будущего президента Америки, брак распался в 1992 г. У супругов было трое общих детей.