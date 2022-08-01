МИД России рассказал о последствиях возвращения наемников с Украины для Запада
Министерство иностранных дел России Владимир Тарабрин заявил, что возвращение боевиков с Украины в западные страны, несет угрозу для западных стран.
Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин 1 августа заявил, что иностранные боевики по возвращении на родину будут опасны для общества.
Дипломат говорит, что наемники, получившие боевой опыт и выжившие, станут угрозой западной безопасности.
По словам Тарабрина, этот вопрос беспокоит Москву, поэтому она поднимает его в международных контактах.
Представитель МИД говорит, что практика наемничества недопустима, Россия придерживалась такой позиции и будет придерживаться.
Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе были перехвачены переговоры иностранных наемников на шести разных языках.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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