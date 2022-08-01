Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от позиции США по Украине

Страны Латинской и Центральной Америки осудили США за их отношение к Украине, а также за ввоз оружия в страну, который по мнению стран еще больше разжигает войну.

Спецоперация на Украине окончательно разделила страны. Каждый теперь старается по-максимуму высказать свое мнение и определиться на чей же он стороне.

Несколько стран Латинской и Центральной Америки не захотели соглашаться со мнением США по поводу Украины. Такие данные были предоставлены на 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA) в Бразилии.

Если смотреть глубже, то три страны пояснили, считают, что ООН отличная площадка, чтобы навести порядок в Украине. Именно ООН считается одной из самых важных площадок для регулирования, а также способствует активному продвижению мира и безопасности для всех стран мира. Поэтому Мексика солидарна с ООН и надеется, что они смогут значительной степени поспособствовать решению военного конфликта.

Также можно отметить, что многие страны ждут активных действий от Организации Объединенных Наций, надеясь, что те наконец-то смогут восстановить хрупкий мир среди славянских стран.

Стоит отметить, что страны подошли очень комплексно к сложившемуся вопросу и подчеркивают, что конфликт возникший у РФ и Киевом не входит в компетенцию CMDA. Поэтому ситуацию с войной осудили также и еще перечень стран: Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор.