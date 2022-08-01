Поминки Юрия Шатунова сегодня проходят в Москве на Троекуровском кладбище

С момента гибели звезды от обширного инфаркта прошло сорок дней, поклонники продолжают нести цветы на могилу.

Фанаты Юрия Шатунова продолжают высказывать родным и близким певца слова соболезнования. Не раз по поводу ухода бывшего солиста "Ласкового мая" высказывал сожаление и бывший продюсер коллектива Андрей Разин. Он же совсем недавно и судился с Шатуновым за права на песни «Ласкового мая», напоминает СтарХит.

"Считаю, Юра был яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь, что являлся непосредственным автором этого проекта, и, как продюсер, осуществил его в полном объеме", — написал Разин в личном блоге. И отметил, что он "сделал все возможное", чтобы "об этом парне люди помнили столетиями".

Однако окружение Шатунова уверено, что его здоровье подорвали именно конфликты с продюсером. Кроме того, артист не жалел себя, и делал все для того, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.

Результаты вскрытия тела Юрия показали: он имел хронические болезни, однако кульминацией трагедии стали проблемы с сердцем.

Директор исполнителя Аркадий Кудряшов рассказал, что "все случилось внезапно". Ни симптомов, ни жалоб на здоровье у музыканта не было. Но, как предполагают врачи, у Шатунова накануне ухода из жизни случился микроинфаркт, который прошел незаментно.