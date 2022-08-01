Чубайс экстренно госпитализирован с синдромом Гийена - Барре

Известный российский политик Анатолий Чубайс оказался в реанимации. Этой информацией поделилась его супруга Авдотья Смирнова. Диагноз, который поставили политическому деятелю - "синдром Гийена - Барре".

67-летнему политику Анатолию Чубайсу, который покинул РФ весной, резко стало плохо. Этими сведениями поделилась журналистка и блогер Ксения Собчак, ссылаясь на слова жены больного - режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой.

Собчак сообщила:

Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги.

Позднее известной блондинке удалось поговорить с самим Чубайсом, который подтвердил сведения о собственной госпитализации. Политик успокоил Ксению и всех, кому не безразлична его судьба:

Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена - Барре". Состояние средней тяжести, стабильное.

Что же это за болезнь?

Синдром Гийена - Барре - это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

Это редкое заболевание способствует тому, что иммунная система больного поражает нервы. Это состояние может поражать людей любой возрастной категории, но всё же мужчины более склонны к этой напасти, сопровождающейся мышечной слабостью.

В качестве лечения редкого синдрома применяют инъекции иммуноглобулина, замещение плазмы крови для ликвидации антител.