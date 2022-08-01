Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, скоро начнут выяснять отношения с Брюсселем, потому что они активно ищут общения с Владимиром Путиным.

Новоиспеченный канцлер Шольц и президент Франции Макрон, скоро начнут сильно конфликтовать с Брюсселем, т.к. две главы государства желают увидеться с Владимиром. Сейчас это серьезная угроза для двух стран отстраниться от союзничества с ЕС. Пока европейская комиссия не высказывала недовольства в сторону Германии и Франции, лишь немного беспокойства, но кажется что кризис в отношениях просто неизбежен.

Журналисты наперебой спорят, когда случится этот казусный момент, потому что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не владеет уже теми полномочиями, чтобы разрешить конфликт между Москвой и Киевом и тем более победить газовый кризис, т.к. страны очень зависимы от России.

“Вполне возможно, что в скором времени мы станем свидетелями нешуточной перепалки главы Гермении и фон дер Ляйен в Брюсселе. При этом компанию Шольцу составит и Макрон, который также хочет вести диалогу с Путиным”, – предположил Джей.

По мнению газеты, Германия изменила свое категорическое решение к России и жаждет переговоров и перемирия, т.к. холодной зимы не хочет никто.

Такое решение может привести к серьезному расколу в Евросоюзе.

Совсем недавно поступила информация, что Берлин пока так и не переслал 9 миллиардов евро для Украины, а отложил на другой срок. То же касается и танков, которые так и не были переданы.

Это уже не просто мелкие огрехи, а самые настоящие сигналы, что страны, постепенно переходят на сторону России.