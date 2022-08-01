Япония отреагировала на принятие в России Морской доктрины

Замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара ответил на вопрос о реакции Японии на Морскую доктрину России.

Заместитель главы правительства Японии Сэйдзи Кихара 1 августа сообщил на пресс-конференции, что Япония внимательно следит за перемещениями Вооруженных сил России вокруг Курил.

Мониторинг проходит в регионе «северных территорий» – островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Ранее Россия назвала курильские проливы важной зоной в своей Морской доктрине.

Сэйдзи Кихара сказал, что ему известно о выступлении Владимира Путина. Он добавил, что сбор информации ведется на постоянной основе, а Японские дипломаты доносят свою позицию до российских коллег.

В новой морской доктрине России утверждается, что районы интересов РФ в мировом океане неразрывно связаны с развитием страны, защитой ее независимости.

В доктрине перечислены жизненно важные и важные районы, в том числе Курильские проливы.