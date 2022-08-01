Клава Кока рассказала, как живётся участникам Little Big в США
Российская исполнительница Клава Кока решила отдохнуть в США. Там артистка навестила музыкантов из группы "Little Big", которые обосновались в Лос-Анджелесе.
Певица Клава Кока направилась отдохнуть в штаты, решив навестить участников известного российского коллектива "Little Big", которые только в конце июня сообщили, что покинули РФ, обосновавшись в Америке.
Клавдия Вадимовна Высокова, более известная как Клава Кока, - российская певица, видеоблогер, автор песен, телеведущая. После победы в 2015 году в кастинге-шоу "Молодая кровь" с ней подписал контракт лейбл Black Star.
Остановились известные музыканты в просторной квартире, окна которой выходят на Голливуд. Кока, наблюдая такую роскошь и красоту, пришла в полный восторг.
Вокалистка группы Софья Таюрская на вопрос коллеги о том, как ей и Илье Прусикину (лидеру "Little Big") живётся среди таких великолепных пейзажей, та отреагировала очень спокойно, чем удивила Клаву Коку.
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26-летняя артистка решила, что музыканты не осознают своего счастья, усмехнувшись:
Зажрались, получается, уже.
Представители "Little Big" поведали о том, что планируют проживать в Лос-Анджелесе. Музыканты пояснили, что это именно тот город, который поможет добиться им мировой славы, о которой те давно мечтали.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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