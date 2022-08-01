Врачи подсказали, как распознать признаки диабета второго типа

Должны насторожить медленно заживающие порезы, неуемный аппетит, пятна на коже и некоторые другие симптомы.

Плохо заживающие раны - один из наиболее ранних признаков сахарного диабета 2-го типа. Также стоит насторожиться, если вы часто подхватываете различные инфекции, предостерегают врачи.

По словам американского врача Лизы Леонтис, у женщин могут появляться вагинальные инфекции либо - заболевания мочевого пузыря. "Это объясняется тем, что бактериям комфортно, когда уровень глюкозы в крови высокий", - пояснила ученый.

О проблеме сигнализирует и расплывчатость предметов, частенько появляющаяся после еды, но спустя время исчезающая. Доктор Рассел Лазарус подчеркнул, что из-за сахарного диабета нередко страдают глаза, и все начинается с хрусталика. Если он набухает, это влияет на способность ясно видеть.

Кроме того, тревожный признак диабета 2 типа - повышенный аппетит. Если после плотного обеда вновь возникает чувство голода, и хочется есть все больше и больше, и привычных порций не хватает, - скорее всего, мышцы не получают нужную им энергию из пищи.

Желание «сходить по-маленькому» через час-два — тоже, по мнению медиков, тревожный сигнал. Особенно, если он возникает ночью - диабет заставляет почки работать более усердно, чтобы вывести из крови лишний сахар.

О развитии диабета 2-го типа могут сигнализировать и такие изменения, как темная кожа на локтях, черный акантоз (появление на коже небольших наростов вроде бородавок), "ожерелье" из пигментных пятен около шеи.