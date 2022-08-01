Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в конфликте Сербии и Косово виновен Североатлантический блок.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров 1 августа заявил, что у него нет сомнений в подстрекательстве конфликта Сербии и самопровозглашенного государства Косово со стороны НАТО.
По мнению Кадырова, причины эскалации являются нелепыми и банальными.
Ранее на севере Косово произошли беспорядки из-за того, что Приштина хотела запретить въезд автомобилям с сербскими номерами и гражданам с сербскими документами с 1 августа.
После протестов запрет был отложен до 1 сентября. Кадыров сказал, что НАТО поняло, что их замыслы в Украине близки к фиаско, поэтому решили тронуть рану на Балканах.
Кадыров, который сам исповедует ислам, посетовал, что одной из сторон конфликта являются косовские мусульмане.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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