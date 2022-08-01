Исследование Ассоциации Альцгеймера показало, что потеря обоняния связана с деменцией

Потеря обоняния – один из симптомов коронавируса. Ранее это считалось признаком деменции, поэтому ученые попытались найти связь.

Ассоциация Альцгеймера провела исследование, которое показало, что у 5% пациентов с коронавирусом во всем мире потеря обоняния длится более полугода. Заражение также вызывает когнитивные нарушения.

Профессор в Pontificia Universidad Catolica Argentina в Буэнос-Айресе Габриэла Гонсалес-Алеман говорит, что люди старше 60 лет более уязвимы к когнитивным нарушениям после COVID, если у них была дисфункция обоняния, независимо от тяжести COVID.

По словам доктора Клэр Секстон, старшего директора научных программ и информационно-пропагандистской деятельности Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, потеря обоняния является сигналом воспалительной реакции в головном мозге.

Исследователи из Чикагского университета обнаружили, что снижение обоняния с течением времени может не только предсказывать потерю когнитивной функции, но и быть предупреждающим признаком структурных изменений в областях мозга, важных для болезни Альцгеймера и слабоумия.

Они обнаружили, что люди, чье обоняние со временем ухудшалось быстрее, в конечном итоге имели меньшее количество серого вещества в мозге.

Руководитель исследования доктор Джаянт Пинто, директор отдела ринологии и аллергии в UChicago Medicine отмечает, что изменение обонятельной функции с течением времени может не только предсказать развитие деменции, но также может предсказать размер тех областей мозга, которые важны.

Он поясняет, что обоняние чрезвычайно важно для познания, особенно для мозга, чтобы обрабатывать информацию об окружающей среде. Если этот канал связи с мозгом отключен, последствия будут негативными.