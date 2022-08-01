Global Times: Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета
Китайское издание Global Times сообщило о том, что глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может приземлиться на Тайване.
Китайское издание Global Times 1 августа предположило, что американская конгрессмен Нэнси Пелоси может воспользоваться разными предлогами для того, чтобы посетить Тайвань.
Это может быть поломка самолета или необходимость заправки.
Журналисты назвали это опасным и рискованным действием и добавили, что военные патрули КНР остаются в режиме повышенной готовности после прошедших учений.
Global Times пишет, что если у самолета действительно будут неисправности, то он сможет сесть в аэропортах материковой части Китая, например, в городе Саньша, но не на Тайване.
Ранее Нэнси Пелоси сообщила о программе своего визита в страны Азии и не упомянула про посещение Тайваня.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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