Global Times: Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета

Китайское издание Global Times сообщило о том, что глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может приземлиться на Тайване.

Китайское издание Global Times 1 августа предположило, что американская конгрессмен Нэнси Пелоси может воспользоваться разными предлогами для того, чтобы посетить Тайвань.

Это может быть поломка самолета или необходимость заправки.

Журналисты назвали это опасным и рискованным действием и добавили, что военные патрули КНР остаются в режиме повышенной готовности после прошедших учений.

Global Times пишет, что если у самолета действительно будут неисправности, то он сможет сесть в аэропортах материковой части Китая, например, в городе Саньша, но не на Тайване.

Ранее Нэнси Пелоси сообщила о программе своего визита в страны Азии и не упомянула про посещение Тайваня.