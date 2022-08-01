Балуев рассказал о проблемах в личной жизни

Известный российский актёр Александр Балуев рассказал о своих переживаниях, когда он разводился с женой Марией Урбановской.

Популярный в России актер театра и кино Александр Балуев через несколько лет после официального расставания с супругой Марией Урбановской смог поведать о собственных переживаниях в то непростое для него и его семьи время.

Александр Николаевич Балуев - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино.

Артисту пришлось сделать выбор между любимой профессией и семьей.

Экс-супруга исполнителя одного из главных персонажей картины "Благословите женщину" не могла мириться с излишним вниманием к персоне Балуева со стороны представителей СМИ и фанатов.

Постоянная занятость не давала знаменитости уделять время близким, так как он пропадал на съемочной площадке.

Артист рассказывал об этом в эфире передачи "Судьба человека" .

У жены стали появляться ко мне какие-то претензии. Ей не нравилось повышенное внимание к моей персоне, постоянные статьи в газетах. Какие у меня были варианты? Мне оставалось полностью оставить профессию, но я не мог.

В браке Балуев и Урбановская жили 10 лет - с 2003 по 2013 год. У пары есть дочь Мария-Анна, которой исполнилось уже 18 лет.