Балуев рассказал о проблемах в личной жизни
Известный российский актёр Александр Балуев рассказал о своих переживаниях, когда он разводился с женой Марией Урбановской.
Популярный в России актер театра и кино Александр Балуев через несколько лет после официального расставания с супругой Марией Урбановской смог поведать о собственных переживаниях в то непростое для него и его семьи время.
Александр Николаевич Балуев - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино.
Артисту пришлось сделать выбор между любимой профессией и семьей.
Экс-супруга исполнителя одного из главных персонажей картины "Благословите женщину" не могла мириться с излишним вниманием к персоне Балуева со стороны представителей СМИ и фанатов.
Постоянная занятость не давала знаменитости уделять время близким, так как он пропадал на съемочной площадке.
Артист рассказывал об этом в эфире передачи "Судьба человека" .
У жены стали появляться ко мне какие-то претензии. Ей не нравилось повышенное внимание к моей персоне, постоянные статьи в газетах. Какие у меня были варианты? Мне оставалось полностью оставить профессию, но я не мог.
В браке Балуев и Урбановская жили 10 лет - с 2003 по 2013 год. У пары есть дочь Мария-Анна, которой исполнилось уже 18 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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