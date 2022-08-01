Грузия или Турция: что лучше выбрать для отдыха

Туристы сравнили два популярных курорта: Аланью на Средиземном море и Батуми - на Черном.

Если сравнивать климатические и погодные условия, то в Батуми лучший сезон отдыха - летние месяцы и сентябрь. В это время температура воздуха здесь колеблется от +25 до +30 градусов, а воды - около 25-27 градусов.

Отрицательным моментом являются внезапные дожди, которые могут зарядить на целую неделю.

В турецкой Аланье лучше всего отдыхать в мае-июне, а затем в сентябре-первой половине ноября, когда температура воздуха не превышает +30 градусов. В июле-августе она достигает +45, что для туристов не комфортно.

Что касается пляжей, то здесь первенство принадлежит Аланье. Здесь все пляжи обустроенные, широкие, с плавным заходом в море и чистейшей водой без медуз, есть песчаные и галечные.

В грузинском Батуми все пляжи галечные, с прокатом зонтиков и шезлонгов. Море не всегда чистое из-за близости порта, и в нем бывают медузы (в соседнем городе Кобулети море намного чище).

Жилье в высокий сезон дешевле на грузинском курорте: квартиру недалеко от моря в Батуми можно снять по цене от 15 у.е., в то время как в Аланье - от 30 у.е. В Турцию лучше заказывать тур по принципу "все включено" - такой отдых обойдется дешевле.

Питание в Турции тоже намного разнообразнее и дешевле - и в магазинах, и на рынках, и в ресторанах, причем кухня здесь не только национальная. В Грузии большинство ресторанов предлагают блюда национальной кухни, и цены там в 1,5-2 раза выше, чем в Турции.

А вот развлечения в Батуми дешевле, чем в Аланье. В основном они одни и те же - водный отдых и экскурсии (единственное, экскурсионный выбор в Аланье побогаче).