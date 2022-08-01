В Ираке вспыхнула революция - в столицу вошла армия, а правительство сбежало

В столицу Ирака Багдад введены регулярные войска, а руководство страны сбежало.

В Ираке уже несколько недель идут массовые акции протеста. На митинги выходят сотни тысяч людей по всей стране.

Эти протесты уже переросли в самую настоящую революцию. Традиционно очагом стала столица, город Багдад.

Там все началось со столкновений с силами правопорядка. Недовольные прорвали оцепление, не смотря на то, что полиция применяла водометы и газ.

Уже несколько дней назад протестующие захватили здание парламента и до сих пор его удерживают.

Местные средства массовой информации сообщают о том, что в город была введена регулярная армия, а высшее руководство страны сбежало за границу.