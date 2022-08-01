Китайское космическое агентство рассказало, куда упали обломки его ракеты

По информации Китайского космического агентства, обломки последней ступени ракеты-носителя упали в море на Филиппинах.

Большая часть ракеты Long March 5B сгорела после входа в атмосферу. Ранее в агентстве сообщали, что ракета-носитель будет падать без управления.

Филиппинские власти заявили, что повреждений в районе падения обломков не зарегистрировано. Представитель филиппинского космического агентства Марк Талампас сказал, что специалисты следили за обломками ракеты, которые могли привестись в морскую воду недалеко от провинции Палаван.

При этом отмечается, что Филиппинское космическое агентство не получало никаких уведомлений от своего китайского коллеги об обломках ракеты.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что Китай должен следовать установленному порядку и делиться подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежные прогнозы потенциального риска.

Китай уже дважды подвергался критике за то, что позволил ступеням ракеты бесконтрольно упасть на Землю. В прошлом году НАСА обвинило Пекин в «несоблюдении ответственных стандартов в отношении космического мусора» после того, как части китайской ракеты приземлились в Индийском океане.

Первая космическая станция Китая Tiangong-1 потерпела крушение в Тихом океане в 2016 году после того, как Пекин подтвердил, что она потеряла управление. 18-тонная ракета бесконтрольно упала в мае 2020 года.

Китай также столкнулся с критикой после того, как в 2007 году применил ракету для уничтожения одного из своих неработающих метеорологических спутников, создав поле из мусора, которое, по словам других правительств, может поставить под угрозу другие спутники.