Вместо следования мирному плану хунта Мьянмы продлила чрезвычайное положение

Хунта Мьянмы обвинила нестабильность в том, что она тормозит усилия по реализации мирного плана, согласованного с другими странами Юго-Восточной Азии, и продлила чрезвычайное положение еще на шесть месяцев.

Чрезвычайное положение впервые было объявлено после захвата власти у избранного правительства Аун Сан Су Чжи в результате переворота в феврале прошлого года.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящая из 10 членов, согласовала план из пяти пунктов о прекращении боевых действий в прошлом году. Он включает прекращение насилия и диалог.

Но нет никаких признаков следования этому плану. Лидер хунты Мин Аунг Хлаинг заявил в выступлении в государственных СМИ заявил, что Мьянма стремилась преодолеть проблемы пандемии коронавируса, сталкиваясь с внутренним насилием.

Он сказал, что реализовать план АСЕАН было проблематично из-за отсутствия стабильности. По его словам, добиться прогресса можно будет только после нормализации ситуации.

Западные правительства осудили переворот и задержание по различным обвинениям лауреата Нобелевской премии Су Чжи и многочисленных членов ее партии и сторонников.

Хотя Мин Аунг Хлаинг не упомянул в своем выступлении о продлении чрезвычайного положения, государственные СМИ сообщили, что военный правительственный совет по обороне и безопасности единогласно одобрил его просьбу еще на шесть месяцев.

По данным Ассоциации помощи политзаключенным, после переворота силы безопасности убили более 2100 человек. Хунта заявила, что такие потери преувеличены.