Украинский политический блогер Юрий Подоляка заявил, что убийство Алексея Вадатурского не было случайностью, а специально спланированная операция от России.

74-летний Алексей Вадатурский был видным магнатом в украинской зерновой отрасли, владельцем и управляющим компанией-экспортером "Нибулон". Он занимал 24-е место среди богатейших людей страны и в какой-то момент был удостоен награды "Герой Украины". Он и его жена Раиса были убиты в своем доме во время массированной российской бомбардировки Николаева, крупного города на юге Украины, сообщили в воскресенье местные власти.

Александр Сенкевич, мэр Николаева, сказал, что обстрел, скорее всего, был самым тяжелым, который когда-либо пережил город. Дом Вадатурского был среди многочисленных пострадавших жилых домов, наряду с гостиницей, спортивным комплексом, двумя школами и станцией технического обслуживания.

Михаил Подоляк, украинский журналист, ставший политиком и советником президента Владимира Зеленского, рассказал о смерти Вадатурского, настаивая на том, что он был убит в результате целенаправленного нападения. В качестве доказательства он привел тот факт, что ракета попала прямо в спальню, в которой он спал.

Известный украинский бизнесмен и экспортер зерна был убит в воскресенье, когда российская ракета попала в его спальню в Николаеве. Вверху снимок ущерба, нанесенного правительственному зданию в Николаеве в марте.

В своем собственном заявлении о ситуации Зеленский назвал смерть Вадатурского "большой потерей для всей Украины" и высоко оценил его работу по созданию зернового рынка страны, жизненно важного в условиях продолжающегося глобального дефицита продовольствия и поставок.