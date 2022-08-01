Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа прибудет на Тайвань

Нэнси Пелоси может второго августа прибыть на территорию острова Тайвань, сообщают СМИ.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси уже завтра, второго августа, может отправиться на Тайвань.

В данный момент она находилась на военно-морской базе Гуантанамо на Гавайях. Сейчас же правительственный борт вновь поднялся в воздух.

Стоит отметить, ранее американский политик анонсировала свой тур по странам Азии. При этом Тайваня в этом списке не было.

Ранее в Китае заявили, что Штатам не стоит "играть с огнем" в ситуации с Тайванем. КНР объявила о готовности защищать свою территориальную целостность.