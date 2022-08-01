Global Times: Пэлоси планирует посетить Тайвань под предлогом поломки самолёта
В Китае допустили визит Нэнси Пэлоси в Тайвань под предлогом поломки самолёта или необходимости дозаправки.
В понедельник, 1 августа 2022 года, китайский таблоид «Хуаньцю шибао» заявил, что несмотря на все предостережения со стороны КНР, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может под разными попытаться совершить посадку в столице Тайваня в ходе своего азиатского турне.
Обозреватели таблоида отмечают, что Пелоси может приземлиться в Тэйбэе из-за якобы неисправности самолёта или из-за необходимости провести экстренную дозаправку воздушного судна.
Примечательно, что тайваньская журналистка Лю Титнтин в своём аккаунте Twitter сообщила, что американский политик Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа, представители тайваньского правительства не сделали официальное заявление по этому поводу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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