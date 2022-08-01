Медики рассказали, по каким признакам можно распознать диабет второго типа

При этом заболевании проявляется несколько признаков, которые сразу должны насторожить.

Один из самых настораживающих признаков проявления этой болезни - плохо заживающие ранки и порезы.

Также заболевший диабетом человек чаще подхватывает разного рода инфекции (у женщин это может проявляться различными воспалениями женских придатков и мочевого пузыря).

Кроме того, зрение становится нечетким, особенно сразу после еды. Предметы начинают расплываться перед глазами, но через какое-то время этот эффект проходит.

Еще одно острое проявление диабета второго типа - постоянное чувство голода, которое возникает даже после плотной еды.

Характерный признак этого заболевания - частое мочеиспускание. Желание сходить в туалет "по-маленькому" возникает каждые час-два.

Особенно следует насторожиться, если это происходит по ночам. Частое мочеиспускание у больного диабетом второго типа связано с тем, что почки очень активно работают, чтобы вывести из крови лишний сахар.

Кроме того, потемнение кожи на локтях, в кожных складках в районе паха и шеи, появление пигментных пятен и наростов на коже могут свидетельствовать о том, что человек заболел диабетом второго типа.