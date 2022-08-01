Медики рассказали, по каким признакам можно распознать диабет второго типа
При этом заболевании проявляется несколько признаков, которые сразу должны насторожить.
Один из самых настораживающих признаков проявления этой болезни - плохо заживающие ранки и порезы.
Также заболевший диабетом человек чаще подхватывает разного рода инфекции (у женщин это может проявляться различными воспалениями женских придатков и мочевого пузыря).
Кроме того, зрение становится нечетким, особенно сразу после еды. Предметы начинают расплываться перед глазами, но через какое-то время этот эффект проходит.
Еще одно острое проявление диабета второго типа - постоянное чувство голода, которое возникает даже после плотной еды.
Характерный признак этого заболевания - частое мочеиспускание. Желание сходить в туалет "по-маленькому" возникает каждые час-два.
Особенно следует насторожиться, если это происходит по ночам. Частое мочеиспускание у больного диабетом второго типа связано с тем, что почки очень активно работают, чтобы вывести из крови лишний сахар.
Кроме того, потемнение кожи на локтях, в кожных складках в районе паха и шеи, появление пигментных пятен и наростов на коже могут свидетельствовать о том, что человек заболел диабетом второго типа.
Опубликовано: Наталья Павлова
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