Бывалые огородники рассказали, как вырастить огурцы без горечи
Горечь огурцов обусловлена не сортом, а неправильным уходом за ними в процессе выращивания.
Огурцы очень любят свет, но не любят прямых солнечных лучей. Поэтому их нужно высаживать в постоянно притененных местах.
Поливать их сверху категорически нельзя - это может привести к ожогам на листьях. Полив нужно делать обильный, но не чрезмерный, под корень.
Залив огурцов приведет к отмиранию корней и гибели растений.
Обязательный момент в выращивании этих плодов - опыление. Оно может быть как искусственным, так и естественным, каждый огородник выбирает метод опыления сам.
Очень важное условие для выращивания вкусных огурцов - тепло. Они не переносят низких температур, поэтому нужно создать им комфортные для роста, тепличные условия.
Тепличные огурцы не переносят сквозняков - это может их погубить.
Почва для выращивания этой культуры не должна быть бедной: ее нужно хорошенько удобрить перед посадкой, иначе огурцам не будет хватать питания, и они погибнут.
И еще один немаловажный момент - насекомые-вредители. Они наносят невероятный вред растению, но после обработки плодов химикалиями их придется просто выбросить.
В этой ситуации нужно периодически проверять огурцы на предмет заражения, чтобы вовремя среагировать на болезнь и не допустить ее быстрого распространения.
Если соблюсти все эти условия, то сладкие свежие огурчики будут радовать вас весь теплый сезон!
Опубликовано: Наталья Павлова
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