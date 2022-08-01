Лукашенко назначил Игоря Крутого Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в России

Белорусский президент сегодня назначит ряд людей на важные должности в руководстве государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что Игорь Крутой назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Российской Федерации.

Александр Лукашенко также обратился к новому белорусскому послу и отметил, что главным вопросом является экономическое сотрудничество.

"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - приводит телеграм-канал пресс-службы Лукашенко слова президента.

Известно, что также Лукашенко назначил Александра Кулика на пост министра лесного хозяйства Республики Беларусь.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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