Лукашенко назначил Игоря Крутого Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в России

Белорусский президент сегодня назначит ряд людей на важные должности в руководстве государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что Игорь Крутой назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Российской Федерации.

Александр Лукашенко также обратился к новому белорусскому послу и отметил, что главным вопросом является экономическое сотрудничество.

"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - приводит телеграм-канал пресс-службы Лукашенко слова президента.

Известно, что также Лукашенко назначил Александра Кулика на пост министра лесного хозяйства Республики Беларусь.