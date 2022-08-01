Лукашенко назначил Игоря Крутого Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в России
Белорусский президент сегодня назначит ряд людей на важные должности в руководстве государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что Игорь Крутой назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Российской Федерации.
Александр Лукашенко также обратился к новому белорусскому послу и отметил, что главным вопросом является экономическое сотрудничество.
"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - приводит телеграм-канал пресс-службы Лукашенко слова президента.
Известно, что также Лукашенко назначил Александра Кулика на пост министра лесного хозяйства Республики Беларусь.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Украинские военные разрушили мост который использует Россия для снабжения армии
На границе Сербии и Косова начались бои
Лукашенко назначил нового Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии