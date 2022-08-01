В ЮАР набирает обороты скандал с участием президента Рамафосы
Четыре года назад Рамафоса сменил на посту президента Джейкоба Зуму, которого обвинили в коррупции. Новый глава государства пообещал оставаться «чистым».
Однако его имя оказалось тоже связанным с коррупцией. Речь идет о предполагаемом сокрытием ограбления, которое произошло на его частной ферме Phala Phala еще в феврале 2020 года.
Об ограблении и предполагаемых последствиях впервые стало известно в июне Артуру Фрейзеру, бывшему главе Агентства государственной безопасности страны. Он является близким союзником Зумы.
По некоторым данным, с фермы президента украли около 4 млн долларов. Фрейзер считает, что такая крупная сумма денег, которая, была спрятана в подушках, могла быть получена от отмывания денег и коррупции.
Поскольку украденные деньги, как сообщается, были в иностранной валюте, это означает, что также могли быть нарушены законы о валютном контроле.
В офисе г-на Рамафосы подтвердили, что на его ферме в провинции Лимпопо произошло ограбление, в ходе которого были украдены доходы от продажи дичи, но оспорили цифру, приведенную Фрейзером.
Президент отклонил обвинения г-на Фрейзера как политическую клеветническую кампанию против него со стороны тех, кто выступает против его антикоррупционной программы.
Согласно действующим законам, любой, кто обвиняется в коррупции или других преступлениях, должен уйти в отставку, пока идет расследование. В прошлом месяце сотни сторонников Зумы протестовали, требуя ареста и отставки Рамафосы.
Опубликовано: Светлана Репина
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