Новый президент Шри-Ланки считает, что его предшественнику не стоит возвращаться в страну

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что для бывшего президента Готабая Раджапакса сейчас неподходящее время для возвращения в страну, поскольку это может вызвать политическую напряженность.

В интервью The Wall Street Journal Викремесингхе сказал, что у него нет информации о скором возвращении Готабайи Раджапаксы.

Бывший президент столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своего обращения со страной. 13 июля он бежал в Сингапур, откуда прислал сообщение о своей отставке.

Несколько дней спустя Викремесингхе выиграл голосование в парламенте и стал новым президентом. Сейчас он поддерживает связь с Раджапакса для решения административных вопросов, связанных с передачей полномочий, и других государственных дел.

Пострадавшая от кризиса страна ведет переговоры с Международным валютным фондом о пакете финансовой помощи.

В апреле Шри-Ланка приостановила выплаты по внешнему долгу на сумму около 12 млрд долларов и до конца 2025 года должна выплатить почти 21 млрд долларов.

Викремесингхе ожидает, что соглашение на уровне персонала МВФ будет достигнуто к концу августа. В следующем году Шри-Ланке придется получить более 3 млрд долларов из других источников для поддержки импорта основных товаров, включая топливо, продукты питания и удобрения.

Президент сказал, что пройдут месяцы, прежде чем жители Шри-Ланки увидят какое-либо заметное улучшение своего экономического положения.