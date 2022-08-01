Лукашенко назначил нового Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России
Белорусский президент назначил нового официального представителя Беларуси в России.
Белорусский президент назначил нового официального представителя Республики Беларуси в Российской Федерации.
Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости объявил о назначении Игоря Крутого на пост Чрезвычайного и Полномочного посла.
Во время назначения лидер белорусского государства отметил, что важнейшим аспектов сотрудничества Беларуси и России является экономическая составляющая.
"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - отметил Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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