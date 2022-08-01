Лукашенко назначил нового Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России

Белорусский президент назначил нового официального представителя Беларуси в России.

Белорусский президент назначил нового официального представителя Республики Беларуси в Российской Федерации.

Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости объявил о назначении Игоря Крутого на пост Чрезвычайного и Полномочного посла.

Во время назначения лидер белорусского государства отметил, что важнейшим аспектов сотрудничества Беларуси и России является экономическая составляющая.

"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - отметил Лукашенко.

Опубликовано: Николай Скира

 

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