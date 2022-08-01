Украинские военные разрушили мост который использует Россия для снабжения армии

Украинские войска использовали поставленные американцами высокоточные ракетные установки, чтобы разрушить стратегический мост, используемый Россией для снабжения своих войск в оккупированной Херсонской области на юге Украины

Украина также заявила, что уничтожила вражеский склад боеприпасов, артиллерийские орудия и другую военную технику в регионе, в результате чего погиб 51 военнослужащий российской армии. Немедленного подтверждения от российской стороны не поступало.

По словам Кирилла Стремоусова, заместителя главы назначенной Москвой администрации Херсонской области, Антоновский мост через реку Днепр подвергся нападению поздно вечером во вторник. По его словам, мост остался стоять, но дыры в его настиле помешали транспортным средствам пересечь километровый пролет.

После того, как предыдущие украинские атаки повредили мост на прошлой неделе, он был закрыт для грузовиков, но оставался открытым для легковых автомобилей до последнего удара.

Российские войска в последние дни усилили обстрелы городов и деревень на востоке Украины, а также усилили авиаудары на юге. В то же время войска Кремля сталкиваются с растущими контратаками со стороны украинцев в Херсонской области, которая была захвачена Москвой в начале войны.

В то время как остановка движения по мосту через реку Днепр вносит лишь незначительный вклад в общую российскую военную операцию, атака стала победой, поднявшей моральный дух украинцев.