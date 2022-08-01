Эстония выступает с предложением о закрытии европейских границ для граждан РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с призывом о запрете въезда россиян на территорию стран Европы. В конце августа он собирается обсудить это с представителями МИД других стран в Праге.

По словам Урмаса Рейнсалу, Таллин уже не выдает гражданам России новые визы, но россияне все еще приезжают в Эстонию по визам, выданным им в других странах Шенгенского пространства.

В связи с этим министр внес предложение об введении общеевропейских ограничений.

"...в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений"

Рейнсалу заявил, что поддерживает Латвию в ее ограничительной политике по отношению к россиянам и допускает принятие подобных мер в Эстонии.

МИД Латвии уже ввело особое правило въезда для жителей России: они обязаны декларировать на границе свою осуждающую позицию по поводу спецоперации на Украине.

Также министр предлагает аннулировать эстонские визы россиян, выданные ранее.

Ранее МИД Эстонии прекратил выдавать гражданам РФ временный вид на жительство и визы для прохождения обучения.

Теперь россияне и белорусы смогут устроиться на сезонную работу, лишь имея у себя действующие визы, выданные эстонскими властями.

До этого руководством Эстонии был запрещен концерт российской группы "Руки вверх!" на территории страны.

По словам Урмаса Рейнсалу, развлекательные и туристические поездки жителей России в Эстонию недопустимы на фоне событий, происходящих на Украине.