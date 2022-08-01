Муравьи разводят тлю: зачем им это надо и как с ними бороться

Муравьи живут в дружном симбиозе с тлей, потому что доят ее получают от нее сахар.

Это связано с тем, что взрослым муравьям необходимо углеводное питание - сахара. А тля в результате своей жизнедеятельности выделяет сахаристые вещества.

Это и является причиной того, что муравьи переносят тлю на деревья и очень оберегают ее.

Но садоводам хорошо известно, что на месте отложений тли очень быстро появляются микроорганизмы и грибки, которые вредят растениям.

Чтобы эффективно бороться с разносчиками тли - муравьями, существует несколько методов.

Можно купить специальные средства в магазине - актофид, сахар плюс актоцид, фитоверм. Они очень эффективны, но если муравейников на участке много, придется покупать их в больших количествах.

Также надо следить, чтобы их не съели домашние питомцы, так как эти средства сладкие.

Борная кислота в сладкой приманке - хорошее средство для борьбы с муравьями.

Делается оно так: треть чайной ложки борной кислоты, две столовые ложки воды, одна чайная ложка сахара.

Все это размешивается и высыпается возле муравейника.

Этот способ со временем вызывает у муравьев привыкание, поэтому он не эффективен на 100 процентов.

Чтобы муравьи не смогли перенести тлю на деревья, вокруг ствола у земли нужно наклеить липкую ленту для ловли мух.

Ее придется часто обновлять, чтобы муравьи не смогли забраться на дерево по уже налипшим на ленту муравьям.

Также муравьев можно попытаться отпугнуть средствами с ильным запахом - чесноком, корицей, древесной золой или нашатырным спиртом, насыпав их в муравейник.

Но они тоже помогут ненадолго - муравьи просто перейдут в другое место.

Есть еще один хитрый способ борьбы с садовыми муравьями - принести из леса рыжих лесных муравьев.

Эти две популяции не дружат в природе, Рыжие муравьи сильнее и используют черных муравьев в качестве корма для своих личинок.